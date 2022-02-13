Аталанта расписала ничью с Ювентусом (1:1) в рамках 25-го тура Серии А. Обзор матча и игры Руслана Малиновского читайте на "Футбол 24".

Влахович задавал тон на старте

Аталанта одержала всего одну победу в последних шести турах и выпала из топ-4 Серии А. Ювентус наоборот набрал ход и поднялся в зону Лиги чемпионов. Очный поединок давал большую интригу. Макс Аллегри выставил атакующий состав, разместив одновременно Влаховича, Дибалу и Морату. А Джан Пьеро Гасперини решил сыграть осторожнее, насытив центральную ось.

Малиновский снова огорчил Ювентус – безумный гол ударом с 30 метров

Старт встречи остался за Ювентусом. Влахович и Мората демонстрировали хорошее взаимодействие и генерировали остроту во владениях Аталанты. Душан грамотно исполнял роль таргетмена и перспективно пробивал головой после навесов Маккенни и Данило. Серб в первом тайме нанес пять ударов – каждый из них заставлял комментаторов повышать голос.

Гасперини угадал с альтернативами Малиновского

Со временем Аталанта перевела игру на чужую половину. У хозяев лучше держался мяч, но Ювентус надежно защищался. Даже Мората отрабатывал на своей половине. Бергамаски угрожали воротам Щенсны после стандартов. Еще один источник моментов – дриблинг Бога. Новичок Аталанты снова прекрасно показал себя на мяче и зарабатывал полезные стандарты.

Бога сформировал группу атаки Аталанты вместе с Муриэлем и... Копмайнерсом. Хозяева не могут рассчитывать на Сапату и Иличича, но тренер оставил в запасе и Малиновского, принесшего ему предыдущую домашнюю победу над Юве в апреле прошлого года. Правда, тогда украинец вышел на смену. Как и сегодня.

Малиновский фирменной пушкой ошеломил Ювентус, сорвал 20-летние чары и затянул Аталанту в топ-3 Серии А

А пока Малиновского не было, Копмайнерс тоже смотрелся на уровне. Хорошо комбинировал с партнерами, остро подавал (5 пасов под удар), отличным был в единоборствах. В одном из эпизодов Тён отозвался на передачу из глубины и вырвался на свидание со Щенсны. Поляк вышел далеко из ворот и сбил его, но судьи никак не отреагировали. Игроки Аталанты очень спорили, однако там Муриэль должен был забивать в пустые ворота.

Руслан снова примерил роль палача Юве и сделал разницу в битве равных команд

Во втором тайме продолжилась игра от ножа. Обе команды были нацелены на гол, обе играли агрессивно. Влахович еще несколько раз выстрелил по воротам, а Дибала совершил еще несколько рейдов из глубины – не хватало совсем чуть-чуть. Аталанта отвечала прицельными ударами Де Рона и Копмайнерса. Напряжение нарастало, соперники не сдавали в динамике.

Малиновский вышел на последние 30 минут. Украинец на свежих ногах прибавил бергамским атакам скорости. Он разгонял комбинаций, шел в дриблинг на четырех, смело обыгрывал. А потом сотворил шедевр! Руслан зацепился за мяч в центре поля, развернулся, протянул его десяток метров и заработал штрафной. Сам украинец его и исполнил. Фройлер покатил, а Малиновский бахнул в дальний угол!

Рус забил четвертый гол в ворота Ювентуса! Руслан настрелял в этом сезоне Серии А 6 мячей из-за пределов штрафной. Никто не имеет таких показателей.

Малиновский должен был создать еще один гол: накрутил двоих и набросил на пустые ворота, но Хатебур с метра не попал в пустой угол, а задел каркас. Этот промах стал роковым. Украинец почти принес Аталанте победу, но в компенсированное время бергамаски пропустили после углового. Аталанта осталась пятой. В борьбе за Лигу чемпионов бергамаски проигрывают Ювентусу два балла и имеют игру в запасе.

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