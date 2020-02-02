Алли расхвалил тренерский стиль Моуринью и упрекнул Почеттино

Полузащитник лондонского Тоттенхэма Деле Алли поделился впечатлениями от работы под руководством Жозе Моуринью, а также сравнил его методы с экс-наставником "шпор" Маурисио Почеттино.

"Во время общения мы обсуждаем многие вещи, некоторые тактические аспекты. Это отличается от работы с Почеттино. Думаю, каждому тренеру присущ свой стиль работы.

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Не согласен, что я работал под руководством двух одинаковых тренеров. Поэтому основной задачей в данный момент является привыкание к новой философии и требованиям нового тренера до того, как мы должны действовать на поле", – цитирует Алле Sky Sports.

К слову, Деле Алли заново расцвел после назначения Моуринью на пост рулевого лондонцев. В первых 4-х матчах под руководством Особенного хавбек забил 4 мяча и отдал 1 ассист. Улучшить свою статистику Алли может в воскресном поединке против Манчестер Сити. Начало матча в 18:30.

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