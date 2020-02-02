Аллі розхвалив тренерський стиль Моурінью і дорікнув Почеттіно

Півзахисник лондонського Тоттенхема Деле Аллі поділився враженнями від роботи під керівництвом Жозе Моурінью, а також порівняв його методи з екс-керманичем "шпор" Маурісіо Почеттіно.

"Під час спілкування ми обговорюємо чимало речей, деякі тактичні аспекти. Це відрізняється від роботи з Почеттіно. Думаю, кожному тренеру притаманний свій стиль роботи.

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Не згоден, що я працював під керівництвом двох однакових тренерів. Через це основним завданням зараз є звикання до нової філософії та до вимог нового тренера до того, як ми повинні діяти на полі", – цитує Аллі Sky Sports.

До слова, Деле Аллі заново розквітнув після призначення Моурінью на посаду керманича лондонців. У перших 4-х матчах під керівництвом Особливого хавбек забив 4 м'ячі та віддав 1 асист. Покращити свою статистику Аллі може в недільному поєдинку проти Манчестер Сіті. Початок матчу о 18:30.

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