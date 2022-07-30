Гістологічне обстеження виявило у 28-річного івуарійця злоякісну пухлину яєчка. Він повинен пройти курс хіміотерапії і точно пропустить кілька місяців, інформує офіційний сайт дортмундців.

Манчестер Сіті мінімально обіграв Баварію – Холанд приніс перемогу в дебютному поєдинку

"Тепер Себастьян отримає найкраще лікування. Шанси на одужання дуже хороші. Ми бажаємо йому та його сім'ї багато сил та оптимізму, наші думки з ним у цей скрутний час", – сказав спортивний директор Борусії Себастьян Кель. Клуб попередив, що надалі не буде публікувати жодної інформації про процес лікування Аллє.

Нагадаємо, кілька тижнів тому Борусія віддала 31 млн євро за бомбардира Аякса, який повинен був замінити Ерлінга Холанда. Втім, зараз Аллє слід відкласти усі футбольні питання на другий план і думати виключно про своє здоров'я.

Пабло Ескобар у футболі: дербі наркокартелів, замахи на арбітрів, Марадона на побігеньках, "усі злочинці на трибунах"