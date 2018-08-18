Алиев: Крым – украинский, если бы снова позвали играть в Россию, я бы поехал

Бывший полузащитник Динамо, а ныне – футболист Мелиоратора Александр Алиев рассказал, что не против вернуться в чемпионат России.

"Крым Как чей? Если он принадлежал Украине, значит, он украинский. Я в политику никогда не лез и не лезу, и не хочу лезть.

Алиев: Да, у меня есть российский паспорт, но я украинец с 15 лет

Поехал бы я сейчас играть в Россию? А почему нет? Я – спортсмен, у меня есть дети, которых надо кормить. Если мне там предлагают хорошую зарплату, я буду там играть. Пожалуйста, сделайте мне такие условия в Украине, и я останусь.

Это футбол. Самое плохое, что у нас спорт входит в политику. Я недавно был в Мариуполе, ездил играть. Живой город процветает. Хотя сначала я не хотел ехать", – рассказал Алиев в интервью Sport.ua.

Алиев рассказал о своем крупнейшем штрафе в Динамо – впечатляющая сумма