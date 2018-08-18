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Алієв: Крим – український, якби знову покликали грати в Росію, я б поїхав

11:07 298 Читать на русском
Алієв: Крим – український, якби знову покликали грати в Росію, я б поїхав
Олександр Алієв / фото із соцмереж

Колишній півзахисник Динамо, а нині – футболіст Меліоратора Олександр Алієв розповів, що не проти повернутись у чемпіонат Росії.

"Крим? Як чий? Якщо він належав Україні, значить, він український. Я в політику ніколи не ліз, і не лізу, і не хочу лізти.

Алієв: Так, у мене є російський паспорт, але я українець з 15 років

Чи поїхав би я зараз грати у Росію? А чому ні? Я – спортсмен, у мене є діти, яких треба годувати. Якщо мені там пропонують хорошу зарплату, я буду там грати. Будь ласка, зробіть мені такі умови в Україні, і я залишусь.

Це футбол. Найгірше, що у нас спорт входить в політику. Я нещодавно був в Маріуполі, їздив грати. Живе місто, процвітає. Хоча спочатку я не хотів їхати", – розповів Алієв в інтерв'ю Sport.ua.

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Теги
Росія Олександр Алієв Олександр Алієв
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