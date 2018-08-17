Алиев: Да, у меня есть российский паспорт, но я украинец с 15 лет

Экс-игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев рассказал про российский паспорт и об отношении к игре в России.

"Если бы сейчас снова позвали играть в Россию, я бы поехал. А почему нет? Я – спортсмен, у меня есть дети, которых надо кормить. Если мне там предлагают хорошую зарплату, я буду там играть. Пожалуйста, сделайте мне такие условия в Украина, и я останусь. Это футбол.

У меня есть российский паспорт. Но я живу в Украине, я принял гражданство, я играл за сборную Украины, гимн пел, держал руку на сердце. И что мне дальше делать? У меня в России живут родители. И я всегда буду хорошо говорить и об Украине, и о России.

Алиев: Я – пример для молодых ребят

А то, что эти бездари говорят, что он кацап... Да, я русский, я там родился, но я уже украинец с 15 лет, а мне сейчас 33 года. Большую часть жизни я прожил здесь, и я никуда не еду", – цитирует Алиева Sport.ua.