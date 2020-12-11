Голкипер английского Ливерпуля Алиссон восстановился от травмы накануне 12-го тура английской Премьер-лиги. Мерсисайдцы в Лондоне встретятся с Фулхэмом.

Основной вратарь "красных" может попасть в заявку на воскресный поединок, сообщает официальный сайт клуба.

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Восстановление Алиссон подтвердил наставник Ливерпуля Юрген Клопп. Бразилец из-за повреждения подколенного сухожилия пропустил 3 матча мерсисайдцев, в которых ворота команды защищал Куивин Келлехер – номинально третий кипер. Однако, пока неизвестно, кто из них выйдет в старте против "коттеджеров".

Матч Фулхэм – Ливерпуль состоится 13 декабря. Начало поединка в 18:30.

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