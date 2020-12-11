Голкіпер англійського Ліверпуля Аліссон відновився від травми напередодні 12-го туру англійської Прем'єр-ліги. Мерсисайдці в Лондоні зустрінуться з Фулхемом.

Основний воротар "червоних" може потрапити до заявки на недільний поєдинок, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Відновлення Аліссона підтвердив керманич Ліверпуля Юрген Клопп. Бразилець через ушкодження підколінного сухожилля пропустив 3 матчі мерсисайдців, у яких ворота команди захищав Куївін Келлехер – номінально третій кіпер. Проте, наразі невідомо, хто з них вийде в старті проти "коттеджерів".

Матч Фулхем – Ліверпуль відбудеться 13 грудня. Початок поєдинку о 18:30.

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