Салах открыл счет уже на первой минуте, и казалось, что проблем у Ливерпуля не возникнет. Впрочем, подопечные Клоппа не смогли развить свой успех до перерыва.

Лига чемпионов: Аталанта выиграла бой за плей-офф у Аякса, Ливерпуль едва не опозорился в Дании, ПСЖ уничтожил Истанбул

На 62 минуте Келлехер сбил Дрейера в собственной штрафной, а Шольц четко реализовал пенальти. После этого сольный концерт устроил арбитр встречи Франсуа Летексье. Митьюлланд сенсационно вышел вперед, но VAR где-то нашел офсайд во время голевой атаки датчан. В компенсированное время пострадал и Ливерпуль. Минамино вроде забил победный мяч, однако судьи и здесь заметили непонятное нарушение со стороны игроков "красных".