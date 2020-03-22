Алиссон тренируется на базе Ливерпуля несмотря на коронавирус

Бразильский голкипер Ливерпуля Алиссон продолжает восстанавливать кондиции на базе клуба несмотря на карантин, введенный в связи с угрозой распространения коронавируса.

"Клуб дал всем установку оставаться дома, однако в моем случае все несколько иначе, потому что я травмирован. Слава богу, повреждение не было серьезным, однако каждая травма требует лечения и я продолжил восстановление в тренировочном центре.

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Я не контактировал с одноклубниками, все находятся дома. Взаимодействовал только с физиотерапевтом и тренером вратарей, занимался реабилитацией. В данной ситуации мы придерживаемся всех рекомендованных мер, следим за чистотой рук, не трогаем лицо, рот, нос и глаза", – цитирует Алиссона издание Liverpool Echo.

Напомним, 27-летний кипер продолжает восстанавливаться после травмы мышцы. В текущем сезоне бразилец провел за свой клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов и еще 14 раз сумел удержать свои ворота на замке.

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