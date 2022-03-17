"Действительно очень важные три очка. Приехать сюда и обыграть Арсенал – это здорово, но выиграть таким образом – это еще более особенный момент. Мы здорово начали, потом игра стала более открытой, обе команды были терпеливы, мы не очень хорошо владели мячом. Соперник имел хорошие отрезки, и нам приходилось тяжело. Хотели улучшить свою игру после перерыва. Начали защищаться выше, перехватили инициативу и игра изменилась.

Манчестер Сити снова не сумел переиграть Кристал Пелас и увеличил шансы Ливерпуля на чемпионство

Ошибка Тьяго? Такое случается, но лучше бы этого не было. Думаю, он почувствовал наибольшее облегчение, Алиссон спас его задницу. Нас могли наказать, и соперник бы повел в счете. Но потом Жота забил и повели мы. Это очень важный момент.

Чемпионская гонка? Я очень рад команде, рад той ситуации, в которой мы оказались, но это не меняет все кардинально. Нам нужно двигаться вперед. В первом тайме я видел команду, которая усердно работала, а во втором – наслаждалась игрой, когда мы активизировались.

Нам очень хочется получать удовольствие от этой ситуации и побеждать. Это не просто. Нужно сохранять правильный менталитет", – цитирует Клоппа BBC.

Отметим, что Ливерпуль удержал "сухую" победу над Арсеналом (2:0) и приблизился к Манчестер Сити на расстояние одного очка.

Ливерпуль на классе победил Арсенал, вплотную приблизившись к Манчестер Сити – лидеров АПЛ разделяет одно очко