В среду болельщики привыкли смотреть матчи Лиги чемпионов, однако сегодняшняя еврокубковая вывеска вряд ли могла заинтересовать кого-нибудь, кроме фанатов Челси и Ювентуса. Большинство зрителей вместо их матчей сейчас включили бы очередное успокоительное от Алексея Арестовича, однако на выручку пришла АПЛ – Арсенал в рамках перенесенного поединка 27-го тура принимал Ливерпуль. Хозяева подошли к нему с 5-матчевой победной серией, а гости выиграли в 8 турах подряд.

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Мерсисайдцы в случае победы на Эмирейтс приблизились бы к Манчестер Сити вплотную – до первого места подопечным Юргена Клоппа не хватало бы всего одного очка. Лондонцы, в свою очередь, могли оторваться от пятой позиции на 4 зачетных балла при двух играх в запасе. Словом, ничья никого не устраивала.

Ливерпуль подошел к матчу без серьезных кадровых потерь, но Салаха пришлось придержать в запасе из-за мелкого повреждения в предыдущем туре. Возможно, именно поэтому гости не поражали в первом тайме – Арсенал уверенно сдерживал атаки соперника, практически ничего не разрешая у собственных ворот. Правда, и у чужих "канониры" провели скудное количество острых эпизодов.

По сути, до перерыва команды имели только по одной реальной возможности открыть счет. "Пушкари" могли забивать на 15-й минуте в результате классного обыграша на левом фланге между Тирни и Мартинелли – они отыграли Трента, после чего Габриэль выполнил прострел. Алиссон не смог перехватить его, но Робертсон вовремя вынес мяч от пустых ворот. Мерсисайдцы же ответили перед самым свистком на перерыв благодаря забросу Трента за спины центрбекам – Мане, однако, с пределов штрафной пробил над воротами.

Отдыхать футболисты отправились при нулях на табло, но на старте второго тайма Арсенал и Ливерпуль упустили невероятные возможности для выхода вперед. Гости уже на 47-й минуте забили гол усилиями Мане, которому удалось вырваться лицом к лицу с Ремсдейлом, но его отменили из-за положения вне игры. После этого они чуть не привезли гол в свои ворота – Ляказетт перехватил пас Жоты на Алиссона, обошел голкипера, однако оказался в тупике. Француз выкатил пас под удар Эдегору в пустые – впрочем, Алиссон парировал!

Этот момент произошел на 52-й минуте, а уже на 54-й подопечные Юргена Клоппа забили чистый гол! Получилось довольно неожиданно и просто: Алькантара с центра поля вырезал вертикальную передачу между Уайтом и Соарешем, а Жота, приняв его, влетел на левый край штрафной и выстрелил в ближний угол. Ремсдейл оказался не готов к удару. 1:0!

Практически сразу Диогу сменили на Фирмино (также на поле вышел Салах). Эта замена оказалась катастрофической для лондонцев – уже на 62-й минуте Роберто удвоил преимущество Ливерпуля, эффектным ударом пяткой замкнув прострел Робертсона. 0:2! Это уже была серьезная заявка на победу.

Нельзя сказать, что эти голы выбили Арсенал из колеи. Напротив – после них игра вернулась в русло первого тайма. Ливерпуль вообще ничего не создавал, но владел инициативой, в то время как "канониры" пытались поймать соперника на контратаке. С позиционным наступлением у хозяев не клеилось. На 88-й минуте им удалось провести первый момент после пропущенных мячей – это Мартинелли получил передачу на левый край штрафной и закрутил сферу под дальнюю стойку. Габриелю не хватило считанных сантиметров.

В конце концов финальный свисток зафиксировал победу Ливерпуля со счетом 2:0. Мерсисайдцы набирают 69 очков и приближаются к Манчестер Сити на расстояние в 1 зачетный балл. Арсенал с 51 пунктом в активе остается четвёртым.

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