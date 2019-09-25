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Алиссон надеется на скорое возвращение в состав Ливерпуля после тяжелой травмы

13:27 32 Читати українською
Алиссон надеется на скорое возвращение в состав Ливерпуля после тяжелой травмы
Алиссон / Reuters

Голкипер Ливерпуля Алиссон оценил свое физическое состояние после длительного восстановления от повреждения.

"Я двигаюсь вперед, думаю, что уже почти готов. Могу выходить на поле и участвовать в тренировках, чувствую себя хорошо. Чувствую уверенность в своих кондициях, теперь нужно вернуть свою силу.

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Еще две недели назад я не мог нормально ходить. Теперь бегаю, прыгаю на правой ноге, что была повреждена. Я очень рад этому. Когда наблюдаю за нашими матчами со стороны, хочу вернуться на поле. Хочу помогать своей команде, не могу дождаться, когда снова выйду на поле", – цитирует Алиссона официальный сайт Ливерпуля.

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Напомним, бразилец получил травму в матче первого тура АПЛ против Норвича, из-за которой пропустил уже полтора месяца. Сейчас основным вратарем Ливерпуля является Адриан.

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Англия Ливерпуль Ливерпуль Алиссон Алиссон
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