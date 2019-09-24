Клопп назвал желаемого преемника на посту тренера Ливерпуля

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп рассказал, кто мог бы стать его преемником в будущем.

"Если вы спросите, кто должен быть после меня, то я бы выбрал Стивена Джеррарда. Я помогаю ему, когда могу.

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Если кто-то другой получает твою должность, дело не в нем, а в том, что ты недостаточно способный. Я достаточно взрослый, чтобы понимать, что я отдаю этой работе все. Я не идеален, но отдаюсь клубу на 100 процентов. Если этого достаточно – просто великолепно. Я не завистливый и не скептик. Если нужна моя помощь, то я готов", – сказал Клопп в интервью FourFourTwo.

Напомним, Джеррард уже более года работает с Рейнджерс, который в прошлом сезоне занял второе место чемпионата Шотландии.

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