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Аліссон сподівається на швидке повернення у склад Ліверпуля після важкої травми

13:26 325 Читать на русском
Аліссон сподівається на швидке повернення у склад Ліверпуля після важкої травми
Аліссон / Reuters

Голкіпер Ліверпуля Аліссон оцінив свій фізичний стан після тривалого відновлення від пошкодження.

"Я рухаюсь вперед, думаю, що вже майже готовий. Можу виходити на поле і брати участь в тренуваннях, відчуваю себе добре. Відчуваю впевненість у своїх кондиціях, тепер потрібно повернути свою силу.

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Ще два тижні тому я не міг нормально ходити. Тепер бігаю, стрибаю на правій нозі, яка була пошкоджена. Я дуже радий цьому. Коли спостерігаю за нашими матчами з боку, дуже хочу повернутися на поле. Хочу допомагати своїй команді, не можу дочекатися, коли знову вийду на поле", – цитує Аліссона офіційний сайт Ліверпуля.

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Нагадаємо, бразилець зазнав травми у матчі першого туру АПЛ проти Норвіча, через яку пропустив вже півтора місяця. Наразі основним воротарем Ліверпуля є Адріан.

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Ліверпуль Ліверпуль Англія Аліссон Аліссон
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