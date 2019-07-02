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Алиссон сменил игровой номер в Ливерпуле – его предыдущий владелец "чудил" в финале ЛЧ в Киеве

06:30 163 Читати українською
Алиссон сменил игровой номер в Ливерпуле – его предыдущий владелец "чудил" в финале ЛЧ в Киеве
Алиссон Бекер / Фото Planet Football

Голкипер Ливерпуля Алиссон Бекер решился на радикальные изменения.

Алиссон решился взять первый номер Ливерпуля, сообщает официальный сайт клуба.

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Год назад с этой цифрой на спине выступал Лорис Кариус, который вынужден был покинуть мерсисайдцев после провальной игры в финале Лиги чемпионов и уйти в аренду в Бешикташ.

Алиссон, который пришел в клуб на замену немецком голкиперу, из уважения к своему предшественнику не стал сразу забирать футболку с цифрой "1".

Напомним, 26-летний бразилец в прошлом сезоне помог Ливерпулю триумфировать в Лиге чемпионов и получить серебряные медали АПЛ.

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Лорис Кариус Лорис Кариус Алиссон Алиссон
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