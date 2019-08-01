Аліссон припустився епічного фейлу у матчі проти Ліона – бразилець перевершив навіть Каріуса

Давня хвороба голкіперів Ліверпуля торкнулася і зазвичай надійного Аліссона.

Воротар "червоних" припустився жахливої помилки у спарингу проти Ліона.

Міньйоле повторив знаменитий фейл Каріуса з фіналу Ліги чемпіонів

Аліссон не зміг зафіксувати м'яч після простої подачі з флангу. Більше того, бразилець заплутався у власних ногах і відкотив м'яч точно під удар Мусси Дембеле. Вінцем кумедного епізоду став незграбний кидок Аліссона у ноги форварда Ліона – жовта картка і пенальті, який реалізував Мемфіс Депай.

Раніше у одному з контрольних матчів жахливим ляпом відзначився другий голкіпер Ліверпуля – Сімон Міньйоле.

Аліссон змінив ігровий номер в Ліверпулі – його попередній власник "чудив" у фіналі ЛЧ в Києві