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Появилось видео, как Алиев сыграл в футбол с заключенными Бориспольской колонии №119

16:53 138 Читати українською
Появилось видео, как Алиев сыграл в футбол с заключенными Бориспольской колонии №119
Олександр Алиев / соцсети

Экс-хавбек Динамо Александр Алиев посетил Бориспольскую исправительную колонию №119.

Александр Алиев посетил Бориспольской исправительной колонии №119, где сыграл в футбол с местными заключенными.

Алиев поиграл в футбол с заключенными

Сейчас бывший полузащитник Динамо является игроком и тренером детской академии любительского клуба Мелиоратор.

Ранее Александр возглавлял другой любительский клуб ФК Хмельницкий, в котором работал вторую половину сезона 2017/18.

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