Алиев: Если Тайсон и Марлос пропустят игру против Динамо, у киевлян будут хорошие перспективы

Экс-хавбек Динамо Александр Алиев поделился ожиданиями от матча 14 тура УПЛ между Шахтером и Динамо.

"В каком состоянии Динамо, лучше может рассказать главный тренер команды. Но если киевляне показывают результат, значит, ситуация стабилизировалась.

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Думаю, матч с Шахтером всегда является принципиальным, независимо от состояния команды. Горняки проиграли в Лиге чемпионов Манчестер Сити. Если Тайсон и Марлос не выйдут на матч с Динамо, у киевлян будут хорошие перспективы для положительного результата.

В любом случае матч будет захватывающим и интересным", – цитирует Александра Алиева Команда №1.

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Напомним, Шахтер будет принимать Динамо в рамках 14 тура Чемпионата Украины, матч состоится третьего ноября. Начало игры в 17:00.