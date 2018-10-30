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З'явилось відео, як Алієв зіграв у футбол із в'язнями Бориспільської колонії №119

16:53 345 Читать на русском
З'явилось відео, як Алієв зіграв у футбол із в'язнями Бориспільської колонії №119
Олександр Алієв / соцмережі

Екс-хавбек Динамо Олександр Алієв відвідав Бориспільську виправну колонії №119.

Олександр Алієв завітав до Бориспільської виправної колонії №119, де зіграв у футбол з місцевими в'язнями.

Алієв пограв у футбол з в’язнями

Наразі колишній півзахисник Динамо є гравцем та тренером дитячої академії аматорського клубу Меліоратор.

Раніше Олександр очолював інший аматорський клуб ФК Хмельницький, в якому працював другу половину сезону 2017/18.

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Теги
Динамо Динамо Відеоновини Олександр Алієв Олександр Алієв
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