Алиев признался, сколько зарабатывает после завершения карьеры футболиста

Бывшая звезда Динамо и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своих заработках.

"Сейчас не тот заработок, который был раньше, когда я играл в футбол. Но у меня есть кенты. Не в том смысле, что я прошу у них, а они мне помогают. У меня с ними совместные проекты, в которых они мне помогают. На этом я и зарабатываю.

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В Динамо у меня была конкретная зарплата, а сейчас по-разному: может прийти 5 тысяч долларов, а может и 10 тысяч. В среднем от 3 до 6 тысяч долларов в месяц. За коммунальные плачу примерно семь тысяч гривен в месяц. Какая охрана? Нет ее, кого мне охранять? Внизу сидит бабушка", – сказал Алиев в эфире собственному YouTube-каналу Кент.

Напомним, Алиев выступал в составе киевского Динамо с 2005 по 2010 годы. Впоследствии, после годового вояжа в московский Локомотив, еще на два сезона вернулся в состав "бело-синих".

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