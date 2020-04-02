Алиев – об отношениях с женой: Поднимал на нее руку, ведь я зарабатываю деньги и приношу доход

Экс-полузащитник киевского Динамо Александр Алиев рассказал, приходилось ли ему бить женщин.

"Я поднимал руку. Поднимал, почему нет? Поднимал руку на бывшую жену – это было после скандала в доме. Я никогда не приходил и не начинал сам скандал. Лучше разобраться, поговорить, чтобы это не выходило из дома. Но она лезла ко мне и когтями царапала лицо, а на следующий день мне ехать на базу. Я зарабатываю деньги и приношу доход домой. Я приезжаю на базу, а пацаны и тренеры же видят, что у меня лицо поцарапано. Зачем лезть своими руками, зачем размахивать ими?

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Каждый может же расслабиться, посидеть где-то, просто отдохнуть. Но когда ты приходишь с поцарапанной шеей и лицом – пацаны начинают "травить". Зачем мне это надо? Хотя она прекрасно понимала, куда я иду, и что у меня там тренировки. Я поднимал руку, но мог просто пощечину дать или леща. Не больше. А она продолжала дальше лезть. Это было, я этого не скрываю, но я никогда не начинал первым.

Она заявления пишет, но я ее бил после того, как она начинала меня царапать. Больно от того, что все это слышали маленькие дети. Это не приемлемо. Скандал должен происходить между нами, никто не должен слышать: ни няни, ни дети. Я всегда объяснял, но человек делал свое. Я знаю и понимаю, что это неправильно. Кроме жены, больше ни на кого руку не поднимал", – сказал Алиев в эфире собственного YouTube-канала Кент.

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