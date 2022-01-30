"Я не прошел полноценные сборы с Локомотивом. А в Динамо я уже перешел в преддверии старта сезона.

Алиев признался, что хотел бы поменять в своей карьере

На зимних сборах закладывается фундамент на весь сезон. Поэтому я был слабее и главный тренер Семин это видел. Я на него не обижаюсь сейчас. Тогда я этого, само собой, не понимал.

Локомотив долго не хотел меня отпускать. Но то, что мне пришлось заплатить часть своих денег, чтобы вернуться в Динамо – это неправда. На самом деле я ничего не платил. В Локомотиве у меня была хорошая зарплата. Я мог не играть, но продолжать там сидеть и получать деньги. Зачем мне это нужно? Я хотел играть. Я понял, что не найду общий язык с новым президентом (Ольгой Смородской, – прим.). Мне был неинтересен этот человек. Это бы не пошло на пользу мне и президенту", – сказал Алиев в интервью программе BurBuzz.

Напомним, Александр вернулся в Динамо из Локомотива в марте 2011-го и был на контракте с киевлянами до января 2014 года.

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