Алиев: После возвращения в Динамо я был слабее партнеров
Экс-полузащитник "бело-синих" Александр Алиев объяснил, почему не сложилась его карьера после возвращения в киевский клуб.
"Я не прошел полноценные сборы с Локомотивом. А в Динамо я уже перешел в преддверии старта сезона.
Алиев признался, что хотел бы поменять в своей карьере
На зимних сборах закладывается фундамент на весь сезон. Поэтому я был слабее и главный тренер Семин это видел. Я на него не обижаюсь сейчас. Тогда я этого, само собой, не понимал.
Локомотив долго не хотел меня отпускать. Но то, что мне пришлось заплатить часть своих денег, чтобы вернуться в Динамо – это неправда. На самом деле я ничего не платил. В Локомотиве у меня была хорошая зарплата. Я мог не играть, но продолжать там сидеть и получать деньги. Зачем мне это нужно? Я хотел играть. Я понял, что не найду общий язык с новым президентом (Ольгой Смородской, – прим.). Мне был неинтересен этот человек. Это бы не пошло на пользу мне и президенту", – сказал Алиев в интервью программе BurBuzz.
Напомним, Александр вернулся в Динамо из Локомотива в марте 2011-го и был на контракте с киевлянами до января 2014 года.
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