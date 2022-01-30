"Я не пройшов повноцінні збори з Локомотивом. А в Динамо я вже перейшов напередодні старту сезону.

Алієв зізнався, що хотів би змінити у своїй кар'єрі

На зимових зборах закладається фундамент на весь сезон. Через це я був слабшим і головний тренер Сьомін це бачив. Я на нього не ображаюся зараз. Тоді я цього, само собою, не розумів.

Локомотив довго не хотів відпускати мене. Але те, що мені довелося частину своїх грошей заплатити, щоб повернутися в Динамо – це неправда. Насправді, я нічого не платив. У Локомотиві у мене була хороша зарплата. Я міг не грати, але продовжувати там сидіти і отримувати гроші. Навіщо мені це потрібно? Я хотів грати. Я зрозумів, що не знайду спільну мову з новим президентом (Ольгою Смородською, – прим.). Мені була нецікава ця людина. Це б не пішло на користь мені і президенту", – сказав Алієв в інтерв'ю програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Олександр повернувся в Динамо з Локомотива у березні 2011-го і був на контракті з киянами до січня 2014 року.

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