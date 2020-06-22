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Алиев, Панков, Шаблий и другие пожертвовали деньги на тестирование клубов Первой лиги

18:24 - Читати українською
Алиев, Панков, Шаблий и другие пожертвовали деньги на тестирование клубов Первой лиги
Александр Панков и Александр Алиев / Фото Instagram

Эксперт ТК Футбол Михаил Метревели отчитался об акции "Поможем Первой лиге".

"Обещал назвать всех, кто уже поддержал акцию и отправил свой денежный вклад на адрес ПФЛ на медицинское тестирование клубов Первой лиги. Вот их имена: Александр Алиев, Роман Демчишен, Эдуард Мурза, Александр Панков, Константин Нестеренко, Вадим Шаблий.

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Президент ПФЛ Сергей Макаров подтвердил поступление средств и рассказал о том, как лига планирует провести тестирование клубов. Дословно: "Об использовании план таков: мы заключаем договор с клиникой, которая может выезжать и делать такие тесты на месте. Мы оплачиваем эти услуги. Отчеты предоставим, конечно же".

На сегодняшний день ПФЛ уже протестовала Балканы и ОПФК Черкащина, сегодня еще тестируются Кремень и Горняк-Спорт", – написал Метревели в Facebook.

Напомним, поединки Первой лиги возобновятся уже 26 июня.

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Теги
Михаил Метревели коронавирус Александр Александр Алиев Первая лига Вадим Шаблий Александр Панков ПФЛ Сергей Макаров
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