Алиев, Панков, Шаблий и другие пожертвовали деньги на тестирование клубов Первой лиги

Эксперт ТК Футбол Михаил Метревели отчитался об акции "Поможем Первой лиге".

"Обещал назвать всех, кто уже поддержал акцию и отправил свой денежный вклад на адрес ПФЛ на медицинское тестирование клубов Первой лиги. Вот их имена: Александр Алиев, Роман Демчишен, Эдуард Мурза, Александр Панков, Константин Нестеренко, Вадим Шаблий.

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Президент ПФЛ Сергей Макаров подтвердил поступление средств и рассказал о том, как лига планирует провести тестирование клубов. Дословно: "Об использовании план таков: мы заключаем договор с клиникой, которая может выезжать и делать такие тесты на месте. Мы оплачиваем эти услуги. Отчеты предоставим, конечно же".

На сегодняшний день ПФЛ уже протестовала Балканы и ОПФК Черкащина, сегодня еще тестируются Кремень и Горняк-Спорт", – написал Метревели в Facebook.

Напомним, поединки Первой лиги возобновятся уже 26 июня.

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