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Алієв, Панков, Шаблій та інші пожертвували гроші на тестування клубів Першої ліги

18:21 - Читать на русском
Алієв, Панков, Шаблій та інші пожертвували гроші на тестування клубів Першої ліги
Олександр Панков та Олександр Алієв / Фото Instagram

Експерт ТК Футбол Михайло Метревелі відзвітував щодо акції "Допоможемо Першій лізі".

"Обіцяв назвати всіх, хто вже підтримав акцію і надіслав свій грошовий внесок на адресу ПФЛ на медичне тестування клубів Першої ліги. Ось їхні імена: Олександр Алієв, Роман Демчишен, Едуард Мурза, Олександр Панков, Костянтин Нестеренко, Вадим Шаблій.

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Президент ПФЛ Сергій Макаров підтвердив надходження коштів і розповів про те, як ліга планує провести тестування клубів. Дослівно: "Щодо використання план такий: ми укладаємо договір з клінікою, яка може виїжджати і робити такі тести на місці. Ми оплачуємо ці послуги. Звіти надамо, звичайно ж".

На сьогоднішній день ПФЛ вже протестувала Балкани і ОПФК Черкащина, сьогодні ще тестуються Кремінь і Гірник-Спорт", – написав Метревелі у Facebook.

Нагадаємо, поєдинки Першої ліги відновляться вже 26 червня.

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Теги
Михайло Метревелі коронавірус Олександр Олександр Алієв Перша ліга Вадим Шаблій Олександр Панков ПФЛ Сергій Макаров
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