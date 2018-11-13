Алиев оценил свои перспективы возглавить Динамо

Экс-хавбек Динамо Александр Алиев не исключает возможности когда-нибудь возглавить бывший клуб.

"Понимаю, что на данный момент это нереально и невозможно. Нужно на вещи смотреть реально. Когда у меня будет лицензия и необходимый тренерский опыт, тогда со временем можно говорить о киевском Динамо.

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Для того, чтобы возглавить "бело-синих", нужно перед этим поработать в других командах и показать какие-то результаты. Просто так в Динамо не берут: ни игроков, ни тренеров. Перед этим клубом всегда стоят большие задачи. Меня это радует. Всегда хочу быть лучшим и выжимать максимум. Так у меня было в игровой карьере, аналогичного направления буду придерживаться и в тренерской работе.

На данном этапе у меня еще нет своей тренерской команды или тренерского штаба. Жизнь покажет. Я пока не начал работать главным тренером. Думаю, что все у меня впереди. Не хочу спешить и говорить заранее", – цитирует Алиева издание footboom.

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