Алієв оцінив свої перспективи очолити Динамо

Екс-хавбек Динамо Олександр Алієв не виключає можливості колись очолити колишній клуб.

"Розумію, що на даний момент це нереально і неможливо. Потрібно на речі дивитися реально. Коли у мене буде ліцензія і необхідний тренерський досвід, тоді з часом можна говорити про київське Динамо.

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Для того, щоб очолити "біло-синіх", потрібно перед цим попрацювати в інших командах і показати якісь результати. Просто так в Динамо не беруть: ні гравців, ні тренерів. Перед цим клубом завжди стоять великі завдання. Мене це тішить. Завжди хочу бути кращим і вичавлювати максимум. Так у мене було за часів кар'єри гравця, аналогічного напрямку буду дотримуватися в тренерській роботі.

На даному етапі у мене ще немає своєї тренерської команди або тренерського штабу. Життя покаже. Я поки не почав працювати головним тренером. Думаю, що все у мене попереду. Не хочу поспішати і говорити наперед", – цитує Алієва видання footboom.

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