Милевский: Алиев в колонии играл в футбол, это сделало мое настроение на весь день

Форвард Кишварда Артем Милевский рассказал, как отреагировал на то, что Александр Алиев сыграл в футбол в тюрьме.

"Зашел утром в интернет, смотрю, они в тюрьме в футбол играли. Это сделало настроение на весь день. Никак не позвоню Алиеву, но мы часто созваниваемся. Меня это очень радует. Саня, привет", – передает слова Милевского FootballHub.

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Напомним, Александр Алиев посетил Бориспольскую исправительньную колонии №119, где сыграл в футбол с местными заключенными.

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