"Ми пили, але грали, а зараз не п'ють і не грають. У мене була розмова з Ігорем Суркісом, я йому кажу: "Михайловичу, ну ти скажи їм, хай вип'ють". Але вони й пити не вміють.

"За ніч програв в автоматах 110 тисяч доларів": Алієв зізнався, скільки заробляв в Динамо, Локомотиві та Анжи

Ми пили, але ж і грали, а зараз у них ось це все: приставки, контрстрайки, контрщось там. Рівень молоді зараз такий.

Подивіться єврокубки. Динамо виходить – 0, Шахтар виходить – 0. Програємо всім. Про Лігу чемпіонів ми взагалі закрили рота, якщо ми у Лізі конференцій не можемо нічого показати", – сказав Алієв в інтерв'ю YouTube-каналу Ксенії Больбот.

Нагадаємо, свого часу Олександр разом з Артемом Мілевським вважались головними порушниками режиму. Президенту Динамо Ігорю Суркісу навіть доводилось влаштовувати стеження за гравцями та неодноразово штрафувати на кругленькі суми.

"Хто сказав, що ми не хочемо їхати у Дніпро?": капітан СК Дніпро-1 про серію без перемог і повернення у рідне місто