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Алиев: Многие игроки Динамо нарушали режим, но выделяли только нас с Милевским – мы показывали современный футбол

1 июля 17:26 7 Читати українською
Алиев: Многие игроки Динамо нарушали режим, но выделяли только нас с Милевским – мы показывали современный футбол
Артем Милевский и Александр Алиев / Фото ФК Динамо

Экс-хавбек Динамо и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своих ошибках в киевском клубе, которые негативно повлияли на его карьеру.

"Многие игроки Динамо нарушали режим, не только мы с Милевским. Мне кажется, основное внимание было приковано к нам, потому что мы показывали более современный футбол, чем другие.

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Тогда я не понимал, что у футболиста есть всего 10-15 лет, чтобы выжать максимум из себя во всех смыслах. Появились первые деньги и я далеко вперед не заглядывал. Надеюсь, молодые игроки не допустят моих ошибок. Пусть на них учатся", – цитирует Алиева Eurosport.

Напомним, 34-летний экс-хавбек Динамо завершил карьеру игрока и планирует посещать тренерские курсы.

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Динамо Киев Динамо Киев Александр Алиев Александр Алиев Артем Милевский Артем Милевский
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