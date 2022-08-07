"Можно ли проводить матчи чемпионата Украины на территории нашей страны? Это решение принималось не без ведома Президента Украины и людей из Украинской ассоциации футбола. Не могу ничего сказать, это в их компетенции.

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Относительно отъезда легионеров... Появился хороший шанс для молодых украинских футболистов заявить о себе. Сейчас перед ними открываются большие возможности играть в топ-клубах, показывать себя в Лиге чемпионов.

Вернусь ли я после нашей победы в войне к футбольной деятельности? Не знаю. Давайте сначала выиграем войну, а потом будем решать", – сказал Алиев в комментарии FanDay.

Напомним, с первых дней полномасштабной войны в Украине уроженец российского Хабаровска Алиев пошел в терроборону Киева, а затем вступил в ряды ВСУ.

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