Екс-хавбек Динамо та збірної України Олександр Алієв зізнався, чи готовий повернутися у футбол.

"Чи можна проводити матчі чемпіонату України на території нашої країни? Це рішення ухвалювалося не без відома Президента України та людей з Української асоціації футболу. Не можу нічого сказати, це у їхній компетенції.

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Щодо від'їзду легіонерів... З'явився хороший шанс для молодих українських футболістів заявити про себе. Зараз перед ними відкриваються великі можливості грати у топ-клубах, показувати себе у Лізі чемпіонів.

Чи повернусь я після нашої перемоги у війні до футбольної діяльності? Не знаю. Давайте спочатку виграємо війну, а потім вирішуватимемо", – сказав Алієв у коментарі FanDay.

Нагадаємо, з перших днів повномасштабної війни в України уродженець російського Хабаровська Алієв пішов у тероборону Києва, а згодом вступив до лав ЗСУ.

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