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Алибеков официально стал игроком Слована Либерец

18:39 82 Читати українською
Алибеков официально стал игроком Слована Либерец
Ахмед Алибеков перешел в Слован / Фото из соцсетей

Украинский хавбек Ахмед Алибеков продолжит карьеру в чемпионате Чехии.

Слован договорился с Динамо об аренде Ахмеда Алибекова, сообщает официальный сайт чешского клуба.

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Соглашение о сотрудничестве между 21-летним полузащитником и его новым клубом рассчитано на один год.

Напомним, этот трансфер состоялся в рамках соглашения между киевским и либерецкому клубами относительно длительного партнерства.

В прошлом сезоне Слован финишировал на 6-й строчке чемпионата Чехии. В розыгрыше УПЛ сезона 2018/19 Алибеков провел 4 матча за основную команду киевлян.

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Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Ахмед Алибеков Ахмед Алибеков Трансферы Динамо Киев Слован Либерец Слован Либерец
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