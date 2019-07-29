Алибеков официально стал игроком Слована Либерец

Украинский хавбек Ахмед Алибеков продолжит карьеру в чемпионате Чехии.
Слован договорился с Динамо об аренде Ахмеда Алибекова, сообщает официальный сайт чешского клуба.
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Соглашение о сотрудничестве между 21-летним полузащитником и его новым клубом рассчитано на один год.
Напомним, этот трансфер состоялся в рамках соглашения между киевским и либерецкому клубами относительно длительного партнерства.
В прошлом сезоне Слован финишировал на 6-й строчке чемпионата Чехии. В розыгрыше УПЛ сезона 2018/19 Алибеков провел 4 матча за основную команду киевлян.
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