Алибеков официально стал игроком Слована Либерец

Ахмед Алибеков перешел в Слован / Фото из соцсетей

Украинский хавбек Ахмед Алибеков продолжит карьеру в чемпионате Чехии.

Слован договорился с Динамо об аренде Ахмеда Алибекова, сообщает официальный сайт чешского клуба.

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Соглашение о сотрудничестве между 21-летним полузащитником и его новым клубом рассчитано на один год.

Напомним, этот трансфер состоялся в рамках соглашения между киевским и либерецкому клубами относительно длительного партнерства.

В прошлом сезоне Слован финишировал на 6-й строчке чемпионата Чехии. В розыгрыше УПЛ сезона 2018/19 Алибеков провел 4 матча за основную команду киевлян.

Posila z Dynama Kyjev: Na hostování přichází Achmed Alibekov https://t.co/3qj3SdaTFU pic.twitter.com/EOmZyXAgPw — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) 29 липня 2019 р.

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