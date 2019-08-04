Алибеков дебютировал за Слован Либерец в официальном матче

Хавбек Слована Ахмед Алибеков не помог своей команде одержать хотя бы очко в матче с Сигмой (0:1).

Чемпионат Чехии-2019/20, 4 тур

Слован Либерец – Сигма – 0:1

Гол: Пльсек, 40

Алибеков вышел с капитанской повязкой в первом же матче за Слован – команда украинца уничтожила оппонента

Слован Либерец в рамках 4 тура чемпионата Чехии дома принимал Сигма. Украинец Ахмед Алибеков вышел на поле на 59-й минуте встречи при счете 0:1, заменив Камсо Мару. За это время счет не изменился, а следовательно победу праздновали гости.

Это был первый официальный матч хавбека Динамо за новый клуб, в который он перешел на правах аренды.