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Алибеков вышел с капитанской повязкой в первом же матче за Слован – команда украинца уничтожила оппонента

19:13 150 Читати українською
Алибеков вышел с капитанской повязкой в первом же матче за Слован – команда украинца уничтожила оппонента
Ахмед Алибеков / Фото официального сайта Слована

Динамовец Ахмед Алибеков удачно начал свои выступления в чешском клубе.

Товарищеский матч

Пржеперже – Слован – 1:6

Голы: ?, 7 – Беран, 28 Кан-Гьюн, 48, Муса, 57, 64, Кошельник, 85, Пазлер, 90

Тренерский штаб Слована решил испытать ближайший резерв и новичков команды в спарринге против третьелигового Пржеперже. В таком составе капитанскую повязку получил Ахмед Алибеков, который только недавно присоединился к либерецкому клубу на правах аренды из Динамо.

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Пржеперже смог удивить более статусного оппонента, забив уже в дебюте поединка. Однако этот мяч лишь разозлил игроков Слована, которые не оставили камня на камне от соперника – разгромная победа со счетом 6:1 в дебютном матче Алибекова.

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