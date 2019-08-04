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Алібеков дебютував за Слован Ліберец в офіційному матчі

12:42 312 Читать на русском
Алібеков дебютував за Слован Ліберец в офіційному матчі
Ахмед Алібеков / ФК Слован

Хавбек Слована Ахмед Алібеков не допоміг своїй команді здобути бодай очко у матчі з Сігмою (0:1).

Чемпіонат Чехії-2019/20, 4 тур

Слован Ліберец – Сігма – 0:1

Гол: Пльсек, 40

Алібеков вийшов з капітанською пов'язкою у першому ж матчі за Слован – команда українця знищила опонента

Слован Ліберец у рамках 4 туру чемпіонату Чехії вдома приймав Сігму. Українець Ахмед Алібеков вийшов на поле на 59-й хвилині зустрічі за рахунку 0:1, замінивши Камсо Мару. За цей час рахунок не змінився, а отже перемогу святкували гості.

Це був перший офіційний матч хавбека Динамо за новий клуб, у який він перейшов на правах оренди.

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Теги
Українці за кордоном Світ Слован Ліберец Слован Ліберец Ахмед Алібеков Ахмед Алібеков Сігма Сігма
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