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Алексис Санчес прошел медосмотр в Интере

09:54 97 Читати українською
Алексис Санчес прошел медосмотр в Интере
Алексис Санчес / Reuters

Форвард Манчестер Юнайтед Алексис Санчес в ближайшее время станет игроком Интера.

Алексис Санчес уже прошел медосмотр в миланском Интере, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Сообщается, что чилиец подпишет контракт с "нерадзурри" в ближайшее время. Ранее стало известно, что Санчес перейдет в Интер на правах аренды.

Добавляется, что часть зарплаты Санчеса продолжит выплачивать Манчестер Юнайтед. По информации СМИ, англичане выплатят за сезон около 6 млн фунтов Алексису, а Интер – остаток в размере 9,6 млн фунтов.

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В прошлом сезоне Санчес провел за Манчестер Юнайтед 27 матчей, отметившись 2 голами и 4 ассистами.

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