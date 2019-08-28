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Санчес прилетел в Италию для подписания контракта с Интером – фанаты миланцев в восторге от звездного новичка

20:34 91 Читати українською
Санчес прилетел в Италию для подписания контракта с Интером – фанаты миланцев в восторге от звездного новичка
Алексис Санчес / Reuters

Опальный нападающий Манчестер Юнайтед близок к переходу в миланский гранд.

Твиттер Sky Sports опубликовал видео прибытия Алексиса Санчеса в Италию.

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Следует отметить, что фанаты Интера крайне тепло встретили звездного новичка. Они громко скандировали его имя и пели песни о чилийце. Вскоре Санчес должен пройти медосмотр и официально согласовать свои деловые отношения с Интером.

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Ранее сообщалось, что форвард Манчестер Юнайтед присоединится к "змеям" на правах годичной аренды с правом выкупа за 15 млн евро.

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Италия Трансферы Алексис Санчес Алексис Санчес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Интер Интер Видеоновости
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