Санчес прилетел в Италию для подписания контракта с Интером – фанаты миланцев в восторге от звездного новичка

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Заря – Эспаньол: пресс-конференция Виктора Скрипника перед решающим матчем квалификации Лиги Европы
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Лунін, Андрієвський, Радченко та ще 11 найбільших талантів Металіста – де вони зараз і хто знищив свою кар'єруСергій Тищенко — 16:00 6052
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Кубок Украины: результаты жеребьевки 3-го предварительного раундаКубок Украины — 13:20 911
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Кубок Украины, жеребьевка 3-го предварительного раунда: в борьбу вступают клубы УПЛ – онлайн-трансляцияКубок Украины — 13:00 755
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"Вакула може замінити Тайсона у Шахтарі". Як відшукати для себе позитив після 0:4 від АЗИнтервью — 12:00 858