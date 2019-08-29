Алексіс Санчес пройшов медогляд в Інтері

Форвард Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес найближчим часом стане гравцем Інтера.

Алексіс Санчес вже пройшов медогляд в міланському Інтері, повідомляє офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Повідомляється, що чилієць підпише контракт з "нерадзуррі" найближчим часом. Раніше стало відомо, що Санчес перейде в Інтер на правах оренди.

Додається, що частину зарплати Санчеса продовжить виплачувати Манчестер Юнайтед. За інформацією ЗМІ, англійці виплатять за сезон близько 6 млн фунтів Алексісу, а Інтер – решту в розмірі 9,6 млн фунтів.

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У минулому сезоні Санчес провів за Манчестер Юнайтед 27 матчів, відзначившись 2 голами та 4 асистами.