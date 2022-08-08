Алексис Санчес нашел новый клуб и разорвет контракт с Интером
12:26 - Читати українською
Чилийский нападающий Алексис Санчес завершает переход во французскую Лигу 1.
Алексис сегодня разорвет контракт с Интером по обоюдному согласию, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Чилиец решился на такой шаг, поскольку нашел новое место работы.
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Санчес перейдет в Марсель и подпишет с французским клубом соглашение на три года. Марсель успешно начал чемпионат с новым тренером Игорем Тудором, разгромив Реймс.
У чилийца остался год контракта с Интером, но "нерадзурри" готовы отпустить нападающего. Санчес получает 7 млн евро за сезон, что является большим бременем для клуба. Результаты ветерана на поле уже не впечатляют – 9+5 в 38 матчах прошлого сезона.
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