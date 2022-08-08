Алексис сегодня разорвет контракт с Интером по обоюдному согласию, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Чилиец решился на такой шаг, поскольку нашел новое место работы.

Пятикратный победитель ЛЧ официально выбрал клуб после ухода из Реала

Санчес перейдет в Марсель и подпишет с французским клубом соглашение на три года. Марсель успешно начал чемпионат с новым тренером Игорем Тудором, разгромив Реймс.

У чилийца остался год контракта с Интером, но "нерадзурри" готовы отпустить нападающего. Санчес получает 7 млн ​​евро за сезон, что является большим бременем для клуба. Результаты ветерана на поле уже не впечатляют – 9+5 в 38 матчах прошлого сезона.