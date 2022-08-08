Алексіс Санчес знайшов новий клуб і розірве контракт з Інтером
8 серпня 12:19 - Читать на русском
Чилійський форвард Алексіс Санчес завершує перехід у французьку Лігу 1.
Алексіс сьогодні розірве контракт з Інтером за згодою сторін, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Чилієць зважився на такий крок, оскільки знайшов нове місце роботи.
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Санчес перейде в Марсель і підпише з французьким клубом угоду на три роки. Марсель вдало розпочав чемпіонат з новим тренером Ігорем Тудором, розгромивши Реймс.
У чилійця залишився рік контракту з Інтером, але "нерадзуррі" готові відпустити нападника. Санчес отримує 7 млн євро за сезон, що є великим тягарем для клубу. Натомість результати ветерана на полі вже не вражають – 9+5 у 38 матчах минулого сезону.
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