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Александрия – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча

20:10 216 Читати українською
Александрия – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча
Александрия – Заря / Фото ФК Александрия

Александрия принимала Зарю в рамках 24 тура возобновленной УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов матча Александрия – Заря.

90+4’ Дмитрий Гречишкин
 
Богдан Михайличенко 84’
84’ Богдан Михайличенко
90+4’ Дмитрий Гречишкин

Первый тайм соперники провели в равной борьбе, явным преимуществом ни одна из команд не владела.

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После перерыва ситуация кардинально не изменилась. На 84-й минуте луганчане остались в меньшинстве, Зарю подвел Богдан Михайличенко. Когда казалось, что оппоненты поделят очки, арбитр заметил нарушение правил в штрафной гостей и назначил пенальти. Гречишкин сумел переиграть Махарадзе и добыть три очка для своей команды.

Александрия с 43-мя очками расположилась на 5-й строчке, приблизившись на расстояние трех зачетных баллов к Динамо. Заря продолжает удерживать второе место с 46-ю очками.

Александрия в компенсированное время вырвала победу над Зарей благодаря скандальному пенальти

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Видеоновости УПЛ Заря Заря Александрия - Заря Александрия Александрия
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