Александрия – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча

Александрия принимала Зарю в рамках 24 тура возобновленной УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов матча Александрия – Заря.

Первый тайм соперники провели в равной борьбе, явным преимуществом ни одна из команд не владела.

Колос – Десна – 0:2 – видео голов и обзор матча

После перерыва ситуация кардинально не изменилась. На 84-й минуте луганчане остались в меньшинстве, Зарю подвел Богдан Михайличенко. Когда казалось, что оппоненты поделят очки, арбитр заметил нарушение правил в штрафной гостей и назначил пенальти. Гречишкин сумел переиграть Махарадзе и добыть три очка для своей команды.

Александрия с 43-мя очками расположилась на 5-й строчке, приблизившись на расстояние трех зачетных баллов к Динамо. Заря продолжает удерживать второе место с 46-ю очками.

Александрия в компенсированное время вырвала победу над Зарей благодаря скандальному пенальти