Александрия вырвала победу над Дуйсбургом в спарринге

Александрия обыграла Дуйсбург в товарищеском матче.

Товарищеские матчи

Александрия – Дуйсбург – 2:1

Голы: Прокопчук, 84, Шастал, 85 – ? 64

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Первый тайм отчетного поединка не подарил забитых голов. После перерыва Дуйсбург открыл счет. После стремительной контратаки немцы хорошо распорядились мячом. Первый удар вратарь Александрии парировал, но с добиванием не справился.

Вырвать победу подопечные Владимира Шарана смогли в конце матча. Сначала Кирилл Прокопчук после великолепно1 скидки от партнера метров с одиннадцати эффектно пробил в девятку, а всего через минуту Дмитрий Шастал воспользовался дезориентацией защитников команды гостей и забил победный мяч.

Напомним, в прошлом сезоне УПЛ александрийцы завоевали бронзовые награды турнира и сыграют в групповом этапе Лиги Европы.

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