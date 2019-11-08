Александрия вчистую переиграла Сент-Этьен, – Панькив

Голкипер Александрии Юрий Панькив поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Сент-Этьена.

"Иногда удивляешься, как ребята находят в себе силы. Мне кажется, мы начисто переиграли Сент-Этьен. Соперник раза три дошел до наших ворот, во втором тайме так точно. При этом забили два мяча, но так бывает.

Александрия – Сент-Этьен – 2:2 – видео голов и обзор матча

Главное, что мы нашли в себе силы, трибуны погнали вперед. Это дорогого стоит. Благодаря болельщикам у нас появились силы", – поделился Панькив в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, Александрия осуществила камбэк в матче с Сент-Этьеном (2:2), сравняв счет на последних минутах.

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