toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Александрия вчистую переиграла Сент-Этьен, – Панькив

21:20 41 Читати українською
Александрия вчистую переиграла Сент-Этьен, – Панькив
Юрий Панькив / фото: ФК Александрия

Голкипер Александрии Юрий Панькив поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Сент-Этьена.

84’ Денис Безбородько
90+2’ Максим Задерака
 
Вахби Хазри 24’
Махди Камара 73’
24’ Вахби Хазри
73’ Махди Камара
84’ Денис Безбородько
90+2’ Максим Задерака

"Иногда удивляешься, как ребята находят в себе силы. Мне кажется, мы начисто переиграли Сент-Этьен. Соперник раза три дошел до наших ворот, во втором тайме так точно. При этом забили два мяча, но так бывает.

Александрия – Сент-Этьен – 2:2 – видео голов и обзор матча

Главное, что мы нашли в себе силы, трибуны погнали вперед. Это дорогого стоит. Благодаря болельщикам у нас появились силы", – поделился Панькив в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, Александрия осуществила камбэк в матче с Сент-Этьеном (2:2), сравняв счет на последних минутах.

Александрия – Сент-Этьен: заслуженный камбэк хозяев, недостаток опыта, неубедительность Панькива и удачные замены Шарана

blog_ava
Александрия – Сент-Этьен – 2:2 – видео голов и обзор матча
00:27
4229
Теги
Лига Европы Сент-Этьен Сент-Этьен Александрия - Сент-Этьен Юрий Панькив Юрий Панькив Александрия Александрия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
47
мин
Агробизнес
14:00
Ингулец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук