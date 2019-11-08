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Олександрія вчисту переграла Сент-Етьєн, – Паньків

21:18 106 Читать на русском
Олександрія вчисту переграла Сент-Етьєн, – Паньків
Юрій Паньків / фото: ФК Олександрія

Голкіпер Олександрії Юрій Паньків поділився враженнями від матчу 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти Сент-Етьєна.

84’ Денис Безбородько
90+2’ Максим Задерака
 
Вахбі Хазрі 24’
Махді Камара 73’
24’ Вахбі Хазрі
73’ Махді Камара
84’ Денис Безбородько
90+2’ Максим Задерака

"Іноді дивуєшся, як хлопці знаходять в собі сили. Мені здається, ми начисто переграли Сент-Етьєн. Суперник рази три дійшов до наших воріт, у другому таймі так точно. При цьому забили два м'ячі, але так буває.

Олександрія – Сент-Етьєн – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Головне, що ми знайшли в собі сили, трибуни погнали вперед. Це дорогого коштує. Завдяки вболівальникам у нас з'явилися сили", – поділився Паньків в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, Олександрія здійснила камбек в матчі із Сент-Етьєном (2:2), зрівнявши рахунок на останніх хвилинах.

Олександрія – Сент-Етьєн: заслужений камбек українців, брак досвіду, непереконливість Паньківа та вдалі заміни Шарана

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Олександрія – Сент-Етьєн: заслужений камбек українців, брак досвіду, непереконливість Паньківа та вдалі заміни Шарана
04:30
24742
Теги
Ліга Європи Сент-Етьєн Сент-Етьєн Олександрія - Сент-Етьєн Юрій Паньків Юрій Паньків Олександрія Олександрія
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