Олександрія вчисту переграла Сент-Етьєн, – Паньків

Голкіпер Олександрії Юрій Паньків поділився враженнями від матчу 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти Сент-Етьєна.

"Іноді дивуєшся, як хлопці знаходять в собі сили. Мені здається, ми начисто переграли Сент-Етьєн. Суперник рази три дійшов до наших воріт, у другому таймі так точно. При цьому забили два м'ячі, але так буває.

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Головне, що ми знайшли в собі сили, трибуни погнали вперед. Це дорогого коштує. Завдяки вболівальникам у нас з'явилися сили", – поділився Паньків в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, Олександрія здійснила камбек в матчі із Сент-Етьєном (2:2), зрівнявши рахунок на останніх хвилинах.

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