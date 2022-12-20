Увольнение главного тренера Юрия Гуры произошло 14 декабря, а сегодня (20 декабря) простились с его помощниками, информирует официальный сайт клуба.

Легенда Днепра завершит карьеру и присоединится к Ротаню в Александрии, – СМИ

Речь идет об ассистентах Александре Ломко, Сергее Лактионове, Сергее Ковалеве и тренере вратарей Андрее Ковтуне. Трое уже давно работали в Александрии, и только Ковалев присоединился к штабу Гуры в нынешнем сезоне. Ожидается, что новым тренером "желто-черных" станет Руслан Ротань, который соберет помощников под себя.

Напомним, на зимнюю паузу Александрия пошла пятой в турнирной таблице УПЛ, но по потерянным очкам делит третье место с Динамо.

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