Звільнення головного тренера Юрія Гури відбулося 14 грудня, а сьогодні (20 грудня) попрощалися з його помічниками, інформує офіційний сайт клубу.

Легенда Дніпра завершить кар'єру та приєднається до Ротаня в Олександрії, – ЗМІ

Йдеться про асистентів Олександра Ломка, Сергія Лактіонова, Сергія Ковальова та тренера воротарів Андрія Ковтуна. Троє вже давно працювали в Олександрії, і лише Ковальов приєднався до штабу Гури у нинішньому сезоні. Очікується, що новим тренером "жовто-чорних" стане Руслан Ротань, який збере помічників під себе.

Нагадаємо, на зимову паузу Олександрія пішла п'ятою у турнірній таблиці УПЛ, але за втраченими очками ділить третю сходинку з Динамо.

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