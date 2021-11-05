Поединок на КСК Ника между Александрией и Металлистом 1925 открывал программу 14-го тура УПЛ. Хозяева подходили к нему, имея за плечами 4-матчевую безвыигрышную серию, а гости проиграли в двух встречах подряд – причем они пропустили 11 голов. Половину из них команде забили александрийцы, которые на прошлой неделе выбили "желто-синих" из Кубка, забив 5 мячей в Харькове. Конечно, харьковчане желали взять реванш.

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Подопечные Юрия Гуры начали очень активно. В первые три минуты они провели два опасных прострела из пределов штрафной, в следующие семь по воротам стрелял Устименко (вышло высоко), а на 12-й Мустафаев вошел на левый край штрафной и пробил в Шелихова. Металлист 1925 ответил шедевральным ударом Протасова метров с 20-ти в дальнюю девятку – мяч прошел рядом с ней!

В целом, Александрия выглядела гораздо активнее. На 24-й минуте преимущество в динамике и агрессии вылилось в шикарный выстрел Рыбалки с большой дистанции – сфера полетела в верхний угол, но попала в штангу! На 32-й хозяева добились своего, открыв счет. Снова стоит отметить Рыбалку: Сергей отдал разрезной пас на правый край штрафного под врывание Кирюханцеву, а тот сразу же пробил в левый нижний. 1:0!

Возможно, Александрия забила бы второй мяч еще до перерыва, однако кураж и темп сорвало пиро-шоу болельщиков. Матч приостановили на несколько минут, а после возобновления игры команды уже не обостряли. В итоге отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе хозяев.

Второй тайм стартовал без замен. Через 10 минут после его начала болельщики увидели только неточный удар Марлисона с левого края штрафной и не менее "косой" выстрел Дубры с дистанции. Александрия явно сбавила обороты, за что чуть не поплатилась на 59-й минуте – Марлисон принял передачу от Западни и дважды пробил с минимального расстояния! Первую попытку накрыли, а добивание метров с 10-ти прошло над воротами.

Юрий Гура отреагировал на такой ход событий заменой Рыбалки на Демченка, а через 12 минут он освежил атаку, выпустив Кожушка и Спинелли (Кирюханцев и Устименко сели в запас). Валерий Кривенцов, в свою очередь, снял с игры Фабинью, бросив в бой центрхава Батюшина. Все эти перестановки негативно сказались на футболе команд в середине второго тайма – на 60-х минутах моментов не возникало. Матч выглядел ровно.

Металлист 1925 оставался в игре, однако на 73-й минуте Александрия неожиданно забила второй гол! Сработал стандарт и замена: свежий Демченко выполнил подачу с углового, а Дубра, выиграв борьбу, замкнул ее – 2:0! Это уже была веская заявка на победу хозяев.

Валерий Кривенцов пошел в ва-банк, в следующие 7 минут выпустив Кравченко, Савина, Зубкова и Задераку. Юрий Гура парировал выходом Одарюка и Копыны. Перестановки александрийцев сработали лучше, ведь через 20 минут после гола Дубры гости не создали ни одного момента. Хозяева же на 88-й могли и до разгрома дело довести в результате врывания Кожушка на левый край штрафной, но Шелихов отразил его удар.

Харьковчане в компенсированное время огрызнулись двумя опасными выстрелами из пределов штрафной в исполнении Ременюка и Кверквелии, однако Билык парировал их. Наконец, финальный свисток зафиксировал победу Александрии.

Команда Юрия Гуры набрала 23 очка, оставшись на 6-й позиции в турнирной таблице и приблизившись к третьей строчке на дистанцию ​​в три зачетных балла. Металлист 1925 с 19 пунктами пока держится восьмым.

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